- In seara zilei de 14 aprilie 2024, angajații Detașamentului Salvatori și Pompieri Ciocana din capitalpa au fost solicitați sa intervina intr-un caz neobișnuit. Cazul a avut loc pe adresa Mircea cel Batrin 6 din municipiul Chișinau. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:44, iar potrivit…

- Carnea de piton a fost propusa recent ca alternativa la porc sau pasare pentru combaterea schimbarilor climatice. In unele zone, precum Parcul Național Everglades din SUA, aceste reptile se gasesc in numar mare, fiind avansata ideea introducerii lor in lanțul alimentar uman. In foarte multe țari astfel…

- Consilierii municipali se intrunesc in ședința, la aceasta ora. Pe ordinea de zi sunt 22 de subiecte, inclusiv cel cu privire la repartizarea profitului obținut in 2022 de catre I.M. „Gradina Zoologica”, dar și cele cu privire la majorarea capitalului social al unor instituții medico-sanitare publice.

- CS Mioveni a invins-o pe CSA Steaua, scor 2-0, in ultimul meci al rundei cu numarul 18 din Liga 2. Argeșenii s-au calificat matematic in play-off, in timp ce „militarii” raman in play-out. Au marcat: Andrei Panait 60, I. Carauș 75.CSC Șelimbar, Corvinul, Unirea Slobozia și CS Mioveni sunt calificate…

- Federația Moldoveneasca de Fotbal a ajuns la un acord cu forul similar din San Marino pentru disputarea unui meci de verificare dintre reprezentativele celor doua state. Partida este programata pentru 10 septembrie curent, pe stadionul Zimbru din capitala. Ora va fi anunțata ulterior. Moldova a mai…

- Cercetatori din SUA, Marea Britanie și India au creat un antidot universal pentru veninul mortal al șerpilor aspid. Printre aceștia se numara 384 de specii, inclusiv cele mai periculoase: cobra regala, mamba neagra și kraitul indian. Oamenii de știința au izolat și au comparat mai intai proteinele veninului…