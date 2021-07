Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Belgiei conduce echipa Portugaliei, campioana europeana en titre, cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc duminica seara, pe Stadionul La Cartuja din Sevilla, in optimile de finala ale EURO 2020. Thorgan Hazard a marcat in min. 42, cu un sut cu efect de la…

- Echipa naționala a Italiei s-a calificat cu greu in sferturile de finala ale Campionatului European. "Squadra Azzurra" a reușit sa invinga aseara, la Londra, reprezentativa Austriei, doar dupa doua reprize de prelungiri.In timpul regulamentar scorul a fost de 0-0.

- Nationala de fotbal a Belgiei a invins-o pe cea a Finlandei cu scorul de 2-0 (0-0), luni seara, la Sankt Petersburg, in ultimul sau meci din Grupa B a turneului final EURO 2020 la fotbal. AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Alexandru Cojocaru)

- Nationala de fotbal a Germaniei a invins echipa Portugaliei, campioana europeana en titre, cu scorul de 4-2 (2-1), sambata, pe Fussball Arena din Munchen, intr-un meci spectaculos din cadrul Grupei F a turneului final EURO 2020. Mannschaft a reusit o prestatie remarcabila dupa debutul nereusit in ''grupa…

- Nationala de fotbal a Belgiei a invins echipa Rusiei cu scorul de 3-0 (2-0), sambata seara, la Sankt Petersburg, in Grupa B a turneului final al Campionatului European - EURO 2020. Belgia, liderul clasamentului FIFA, s-a impus clar, fara emotii, prin golurile marcate de Romelu Lukaku (10,…

- Selectionata de fotbal a Belgiei a invins echipa Croatiei cu 1-0, duminica seara, la Bruxelles, in ultimul lor meci de pregatire pentru EURO 2020 (11 iunie-11 iulie). La patru zile dupa remiza neconvingatoare cu Grecia (1-1), Belgia, liderul clasamentului FIFA, s-a impus in fata unei vicecampioane…

- Echipa naționala de fotbal a Republicii Moldova va juca primul meci pe teren propriu cu suporteri in tribune dupa o pauza de un an și jumatate. La partida amicala cu reprezentativa Azerbaidjanului, numarul fanilor va constitui pana la 50 la suta din capacitatea stadionului Zimbru.

- Nationalele Spaniei si Portugaliei au remizat, scor 0-0, intr-un amical disputat vineri seara la Madrid, pe stadionul „Metropolitano“, cu o saptamana inainte de EURO 2020 (11 iunie – 11 iulie). Intr-un alt meci, Italia a invins cu un categoric 4-0 reprezentativa Cehiei, la Bologna. Ronaldo și ai lui…