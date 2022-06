Stiri pe aceeasi tema

- Opt sportivi de la sectia de inot din cadrul CS Medgidia participa, sambata, 28 mai, si duminica, 29 mai, la concursul international Cupa Hyperion, ce se va desfasura la Bazinul Olimpic din Brasov. Competitia este destinata copiilor cu varste cuprinse intre 7 si 14 ani, care practica inotul de performanta.…

- Expozitii inedite, unele in premiera nationala, evenimente ce includ concerte si ateliere pentru toate varstele fac parte din oferta pregatita de institutiile de cultura din Brasov pentru sambata, cu prilejul Noptii Muzeelor, ce va avea loc dupa doi ani fara restrictii. Fii la curent cu cele…

- Organizat in Cipru, la Limassol, Multinations Youth Swimming Meet, ediția 2022, s-a incheiat duminica seara, odata cu disputarea ultimelor probe, iar prestația tinerilor inotatori romani a fost una la inalțime, informeaza Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern. Dupa zece podiumuri in prima…

- Festivalul Zilele Filmului Maghiar se va desfasura anul acesta, in premiera, la Brasov, sub egida Institutului Liszt - Centrul Cultural Maghiar Bucuresti, in perioada 8-10 aprilie, la Cinema Astra, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Copil in varsta de aproximativ 4 ani, inecat intr-un bazin cu tomoxan, la o ferma din localitatea Ticușul Nou. Update: Din pacate copilul nu a raspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat.Elicopterul a fost intors din drum. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje SMURD, o ambulanța…

- Un copil in varsta de patru ani din judetul Brasov s-a inecat, luni dupa-amiaza, intr-un bazin in care se afla Tomoxan, un insecticid puternic folosit pentru despaducherea oilor. La ora transmiterii acestei stiri, echipajul medical de prim-ajutor trimis la fata locului incearca sa il resusciteze.…

- Copil in varsta de aproximativ 4 ani, inecat intr-un bazin cu tomoxan, la o ferma din localitatea Ticușul Nou. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje SMURD, o ambulanța SAJ si totodata a fost alertat și elicopterul SMURD de la Targu Mureș. Copilul se afla in stop cardio-respirator și i se aplica manevre…

- Un spectator a fost grav ranit, duminica, in timpul unei competitii automobilistice care se desfasoara pe centura ocolitoare a municipiului Brasov. La fata locului au fost trimisi paramedicii, care au inceput manevrele de resuscitare, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…