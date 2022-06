Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul David Popovici (CS Dinamo Bucuresti) s-a impus, miercuri, in proba de 100 m liber din cadrul Cupei Romaniei la inot pentru seniori in bazin de 50 de metri, competitie gazduita de Complexul Turistic de Natatie din Targoviste, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- La finele saptamanii trecute, la Pitești s-au desfașurat Campionatele Naționale de Atletism pentru cadeți (U18). Sportivii de la CSM Dorna Vatra – Dornei au avut o comportare remarcabila reușind sa urce de mai multe ori pe podiumul de premiere. Sportiva Costiuc Claudia-Ionela, cu dubla legitimare la…

- Formațiile Viitorul Liteni și Bucovina Darmanești s-au calificat in finala fazei județene a Cupei Romaniei in urma partidelor retur din penultimul act al competiției, disputate la finele saptamanii trecute. Invinsa la Galanești, in prima manșa, cu scorul de 2-1, de catre Academica, Viitorul Liteni a…

- Rezultate notabile pentru sportivii de la CS Targoviște la Cupa Romaniei la Karate Shito Ryu pentru copii, cadeți, juniori, seniori și veterani. La ediția din acest an a competiției, gazduita de Sala Sporturilor din Targoviște, sportivii clubului nostru, antrenați de Ionuț Munteanu, au obținut un total…

- Municipiul la Baia Mare a gazduit la finele saptamanii trecute Campionatele Naționale Școlare de inot, competiiie pentru elevi cu varste cuprinse intre 12-14 ani. Peste 200 de elevi s-au intrecut pentru medaliile puse in joc și uneori, doar tabela electronica a reușit sa faca diferența intre cele 3…

- La Bacau, la sfarșitul saptamanii trecute s-a desfașurat etapa regionala rezervata cadeților din cadrul Campionatul National. Sportivul Andrei Andrian, 14 ani, legitimat la CSS – LPS Suceava, a urcat incercat toate cele trei trepte ale podiumului de premiere. S-a clasat pe primul loc la 100 metri spate,…

- Sala de sport a municipiului Targu-Mureș a gazduit, la sfarșitul saptamanii trecute, Cupa Romaniei la lupte greco-romane pentru juniori, U17. La startul competiției, organizata exemplar de catre gazde, s-a prezentat și echipa Liceului cu Program Sportiv (LPS) Suceava, echipa pregatita de antrenorii…

- La finele saptamanii precedente, la București a avut loc primul Campionat Național de inot in bazin de 50 de metri de dupa pandemia cu Coronavirus. Alaturi de sportivii din Suceava, Paul Panait, Paula Boleacu, Ingrid Sofronea , Delia Ostafi, Oana Sauciuc și Maria Verciuc am participat in premiera pentru…