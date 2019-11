Stiri pe aceeasi tema

- A muncit ani buni pentru a ajunge unde se afla acum si este recunoscator pentru tot, desi nu a avut o copilarie usoara! Parintii lui Fuego munceau zi de zi, iar el a stat mai mult in grija bunicii. Acum isi aminteste cu drag de momentele petrecute alaturi de ea si totusi, are un mare regret!

- Moartea lui Mihai Constantinescu a lasat durere in sufletele tuturor celor care l-ai iubit. Cele mai apropiate persoane din viata artistului, de altfel cele care i-au si fost alaturi in ultimele clipe de viata sunt fosta sotie, Mihaela si Simona Secrier.

- Astazi, in urma cu un an, se stingea din viața una dintre cele mai mari legende ale fotbalului romanesc: Ilie Balaci. Regretatul fotbalist s-a stins din viața in urma unui infarct și a lasat in urma lui numai jale și durere.

- Toata lumea are impresia ca artiștii duc o viața de vis, insa lucrurile nu stau deloc așa! Nicoleta Guța a trecut printr-un adevarat coșmar și cu greu iși aduce aminte de cea mai neagra perioada din viața ei.

- A vrut ca fata lui sa-i duca numele mai departe cu fala si pe scena, dar si in viata. Acesta a fost visul suprem pe care Aurelian Prerda l-a impartasit publicului. S-a straduit sa impace pe toata lume si sa-i faca pe oameni fericiti cu vorba sau cu fapta. S-a straduit si el sa para fercit si asa a plecat…

- Moartea medicului Val Gutu a adus suferinta in sufletul sotiei sale, Natasa Raab. Actrita nu-si mai gaseste linistea si, dupa ce l-a condus pe ultimul drum, a realizat ca si-a luat adio de la sufletul ei pereche pe care, de altfel, n-o sa-l mai vada vreodata.

