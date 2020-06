Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata si actrita uruguayana Natalia Oreiro a solicitat cetatenia rusa, dupa cum a marturisit artista intr-un interviu, relateaza luni EFE.Natalia Oreiro, care a vizitat pentru prima oara in Rusia in 2001, iar de atunci a calatorit in aceasta tara practic in fiecare an, a declarat agentiei…

- Natalia Oreiro, care a vizitat pentru prima oara in Rusia in 2001, iar de atunci a calatorit in aceasta tara practic in fiecare an, a declarat agentiei ruse TASS ca ideea i-a venit in timpul unei vizite la Ambasada rusa din Argentina, tara in care actrita locuieste in prezent. "Am spus ca pentru mine…

- Cantareata si actrita uruguayana Natalia Oreiro a solicitat cetatenia rusa, dupa cum a marturisit artista intr-un interviu, relateaza luni EFE, conform Agerpres.Natalia Oreiro, care a vizitat pentru prima oara in Rusia in 2001, iar de atunci a calatorit in aceasta tara practic in fiecare an, a declarat…

- BUCUREȘTI, 12 iun - Sputnik. Așa cum am aratat intr-o analiza, noua Strategie Naționala de Aparare transmisa de președintele Iohannis parlamentului spre validare este dominata de un aspect șocant: pentru prima data dupa 23 august 1944, Rusia este trecuta in cel mai important document strategic al…

- Un avion militar american a aterizat joi la Moscova avand la bord 150 de ventilatoare pentru respiratie asistata donate de SUA pentru a fi folosite in spitalele ruse unde sunt tratati bolnavii de COVID-19, al doilea transport de acest fel in ultimele doua saptamani, relateaza AFP potrivit Agerpres.…

- Presedintele Georgiei, Salome Zurabishvili, a avertizat ca Rusia va incerca sa diminueze efectele coronavirusului si ale crizei economice generate de pretul scazut al petrolului prin agresiuni in afara...

- Statele Unite s-au opus adoptarii unui comunicat redactat de Rusia care isi propunea denuntarea utilizarii mercenarilor in Venezuela, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU organizate miercuri, la New York, la solicitarea Moscovei, informeaza joi AFP. Adoptarea oricarei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Ministru…