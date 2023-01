Stiri pe aceeasi tema

- Compania „Danube Oil Company”, care deține silozurile de cereale din Portul Internațional Liber Giurgiulești, activa in lipsa avizului expertizei ecologice a obiectului, a autorizației de mediu pentru emisia de poluanți și fara contract de deservire tehnica a instalațiilor impotriva incendiilor – sunt…

- Colectivele artistice și angajații caminului cultural din Camenca, raionul Glodeni, vor beneficia de condiții mai bune pentru dezvoltarea patrimoniului cultural și organizarea activitaților educative și culturale pentru cei peste 1800 de locuitori ai localitații. Anunțul a fost facut de reprezentanți…

- Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contributie de solidaritate cu caracter temporar, a fost transpus in legislatia romaneasca prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186 publicata in data de 29 decembrie 2022. In baza rezultatelor noastre financiare preliminare aferente anului 2022 si a…

- Autoritațile iraniene considera ca cele doua aplicații de la Meta au fost implicate „in conspirația impotriva Iranului condusa de inamici straini”, motiv pentru care au restricționat temporar accesul la ele, pe perioada protestelor antiguvernamentale, transmite DPA, potrivit Agerpres.Compania americana…

- Congresul Autoritaților Locale din Moldova (CALM) au transmis o solicitare Guvernului in care solicita identificarea in regim de urgența a resurselor necesare pentru acoperirea creșterilor salariale in APL din contul bugetului de stat. Potrivit CALM, decizia Guvernului de a crește salariile reprezentanților…

- S.A. „Energocom” devine cel mai important jucator pe piața gazelor din Republica Moldova, dupa ce tot volumul de gaze livrate de „Gazprom” ajunge deja in Transnistria. Totuși, acest lucru nu inseamna ca „Moldovagaz”, unde „Gazprom” deține pachetul majoritar de acțiuni, nu-și mai are rostul. Compania…

- Republica Moldova iși propune, pentru urmatorii ani, sa asigure independența energetica a țarii și aprovizionarea cetațenilor cu energie accesibila – atit ca sursa, cit și preț. Obiectivul este fixat in conceptul Strategiei Energetice a R. Moldova pina in anul 2050 - un document de politici in care…

- Autoritatile vor sti abia la sfarsitul lunii cat ne costa curentul procurat pe contracte de urgenta si atunci vor decide daca ne permitem asemenea contracte sau vor urma deconectari. Despre asta a anuntat premierul Natalia Gavrilita in cadrul sedintei Guvernului.