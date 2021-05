Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Nasui, ministrul economiei, spune ca a discutat cu premierul și susține "fara echivoc legea 5G trimisa de Guvern în Parlament". Precizarea este facuta dupa ce premierul Florin Cîțu s-a declarat surprins de gestul ministrului Economiei Claudiu Nasui de a cere Parlamentului…

- „E bine ca anumiti ministri sa invete putina procedura. E greu de inteles de ce ministerul Economiei trimite scrisori catre Parlament, pentru amanarea Legii 5G, transmisa in procedura de urgenta de Guvernul din care face parte. Greu de inteles. Ca procedura, pentru ca nu un ministru, ci doar Guvernul,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri, dupa ședința de guvern, ca Executivul a aprobat memorandumul privind Planul Național de Relansare și Reziliența. Memorandumul mandateaza ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sa negocieze cu Comisia Europeana proiectele pentru care Romania ar urma…

- Ministerul Culturii pune in consultare publica proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului și a Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. Romania are obligația de a transpune, in legislația naționala, Directiva 2018/1808 a Parlamentului European…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca Romania va primi suplimentar 170.000 de doze de vaccin de la BioNTech-Pfizer, in luna martie. Premierul Florin Citu a precizat ca dozele suplimentare primite de la Pfizer vor permite extinderea capacitatii de vaccinare. „Vești fantastice pentru romani! Romania…

- CE atenționeaza Romania in cazul Directivei privind spalarea banilor Foto: Arhiva. România, Germania si Portugalia au fost atentionate de Comisia Europeana pentru ca nu au transpus corect în legislatia nationala cea de-a patra Directiva comunitara împotriva spalarii banilor.…

