Noul ministru USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, trambițeaza pe toate posturile TV ca el vrea transparența in activitatea ministerului și totodata ca dorește debirocratizarea instituției. Insa, realitatea este cu totul alta iar ceea ce s-a intamplat in aceste zile cu Masura 3 „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”, este de a dreptul incredibil. Prin aceasta masura urmeaza sa se acorde granturi pentru investiții in valoare de 50.000-200.000 euro fiecare. Bugetul total este de 550 milioane euro, conform OUG 130/2020 și ghidului solicitantului realizat de…