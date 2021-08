Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este o fire discreta, astfel ca a incercat pe tot posibilul sa mențina secreta data casatoriei sale cu Toni Iuruc. Totuși, fostul tenismen Ilie Nastase, nu s-a mai putut abține, și fara sa vrea, a dezvaluit public ziua, dar și locul in care sportiva iși va uni destinul cu cel al partenerului…

- Simona Halep și Toni Iuruc traiesc de o buna perioada de timp o poveste de dragoste. Conform declarațiilor facute de Ilie Nastase, cei doi iși vor oficializa relația mai curand decat se aștepta cineva. In cadrul unui interviu acordat pentru emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, Ilie Nastase a fost intrebat…

- Simona Halep se marita pe 15 septembrie? Despre Simona Halep s-a zvonit in urma cu o luna ca s-a casatorit deja in secret cu logodnicul ei, Toni Iuruc. Dupa apariția știrilor, tenismena a infirmat cele aparute, dar a ținut sa pastreze secret data in care evenimentul ar urma sa aiba loc. Ocupata cu antrenamentele…

- Ilie Nastase a dat-o de gol pe Simona Halep, care și-a obișnuit publicul sa nu ofere prea multe informații despre viața sa personala. Nasty in schimb, mult mai prezent in diverse contexte mondene, a anunțat data cununiei civile a Simonei Halep și a lui Toni Iuruc, fara sa-și dea seama, cel mai probabil.…

- Vești uriașe! Simona Halep se pregatește sa se casatoreasca cu alesul ei, Toni Iuruc, așa ca fanii sportivei abia așteapta sa o vada facand pasul cel mare. Totuși, Ilie Nastase a dat-o de gol, așa ca evenimentul emoționant o sa aiba loc mai repede decat credea toata lumea! Simona Halep, data de gol.…

- Simona Halep (29 de ani) s-a casatorit civil vineri, 23 iulie, in secret cu Toni Iuruc (42 de ani), cel care i-a daruit inelul in urma cu doar o luna. Petrecerea machedoneasca a fost una grandioasa și s-a ținut in mare secret, chiar in vila de lux a Simonei Halep de la Izvorani, anunța Prosport.ro,…

- Simona Halep s-a casatorit cu iubitul sau Toni Iuruc. In urma cu doar o luna marea noastra campiona se lauda cu inelul de logodna primit. Petrecerea de dupa cununia civila a avut loc aseara pe vastul domeniu al celei mai valoarea tenismene a Romaniei de la Izvorani. Halep a ales sa poarte o rochie eleganta,…

- Simona Halep s-a casatorit vineri in cea mai mare discretie cu iubitul sau, Toni Iuruc, cei doi primindu-si oaspetii in casa lor de la Izvorani, anunța Romania Tv. Cununia civila a fost organizata exact in ziua in care a avut loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, la…