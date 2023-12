NASA are in plan sa trimita in spațiu un robot umanoid numit Valkyrie, special conceput pentru misiuni de explorare spațiala. Acesta se remarca prin capacitațile sale avansate pentru a susține cercetarile și explorarile in mediile extraterestre, avand o inalțime impunatoare de 188 de centimetri și o greutate de 136 de kilograme. Valkyrie, robotul care va ajuta astronauții in spațiu Robotul Valkyrie a fost numit dupa o figura feminina din mitologia nordica și a fost testat la Centrul Spațial Johnson din Houston, Texas. Proiectat de NASA, acest robot a fost creat pentru a opera in „mediile degradate…