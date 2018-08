NASA, planuri mari pe Lună 'Acum stim ca exista sute de miliarde de tone de apa inghetata la suprafata Lunii', a declarat Bridenstine marti, intr-un interviu pentru Reuters, dupa ce NASA a anuntat concluziile unei analize asupra datelor stiintifice adunate de pe orbita selenara de o sonda construita de India. Analiza acestor date a confirmat prezenta apei pe Luna in zonele polare ale satelitului. Apa de pe Luna reprezinta o potentiala resursa extrem de valoroasa, atat pentru consumul astronautilor, cat si pentru producerea de combustibili pentru rachete ce ar putea fi lansate direct de pe Luna, profitand de gravitatia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

