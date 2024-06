Stiri pe aceeasi tema

- Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a castigat, duminica, Monaco Grand Prix, a opta etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, potrivit news.roEtapa urmatoare, Marele Premiu al Canadei, va avea loc in data de 9 iunie, la Montreal.

- ​Max Verstappen va pleca din pole position in Marele Premiu de Formula 1 din Miami, asta dupa ce a reușit sa caștige și cursa sprint de sambata. Totuși, campionul mondial și-a strigat nemulțumirile inainte de cursa de duminica.

- Dupa 4 ani de pauza, Formula 1 a revenit in China, pe circuitul internațional de la Shanghai. Totodata, cea de-a 5-a etapa a sezonului 2024 a fost și prima in care am avut o cursa de sprint, caștigata de Max Verstappen. Acum, același triplu campion mondial și-a adjudecat o noua victorie și in cursa…

- Max Verstappen a caștigat Marele Premiu de Formula 1 al Chinei! Pilotul olandez a obținut o noua victorie importanta in acest sezon din „Marele Circ”. Cursa de la Shanghai a fost plina de evenimente incendiare, iar piloții s-au luptat pentru primele poții pana in ultimele tururi. De asemenea, au avut…

- Liderul Campionatului Mondial de Formula 1, Max Verstappen, a caștigat cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei, a cincea etapa a sezonului 24, desfașurata pe circuitul de la Shanghai, potrivit mediafaxOlandezul i-a devansat pe Lewis Hamilton și pe coechipierul sau, mexicanul Sergio

- Nu a fost loc de surprize, iar monoposturile RedBull au ocupat duminica primele doua locuri in Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei. Max Verstappen s-a impus la Suzuka, campionul mondial fiind urmat de coechipierul Sergio Perez.

- Intr-un viraj surprinzator pentru lumea motorsportului, Lewis Hamilton pare ca va schimba culorile din sezonul 2025, trecand de la Mercedes la Ferrari, iar locul sau la echipa germana ar putea fi luat de Carlos Sainz, potrivit declarațiilor lui Toto Wolff, șeful echipei Mercedes. Dupa o impresionanta…

- Cursa a avut loc pe circuitul Albert Park din Melbourne, in fața a peste 130.000 de spectatori, iar Sainz a profitat de abandonul titraților piloți, Max Verstappen și Lewis Hamilton, obținind victoria. Spaniolul i-a devansat pe monegascul Charles Leclerc și pe britanicul Lando Norris, care au completat…