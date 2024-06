„Naționala” Belgiei o știm, lotul cu care Domenico Tedesco va sosi in Germania a fost, deja, analizat in Național. Haideți sa vedem și cum arata loturile celorlalte doua adversare ale Romaniei din grupa E. Sa incepem, in ordinea calificarii, cu Slovacia, aflata la al treilea „european” la rand. In 2016, a reușit sa ajunga pana […] The post Ucraina și Slovacia și-au ales jucatorii pentru Euro first appeared on Ziarul National .