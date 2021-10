Napoleon împrăștie gloata cu tunurile (1795) Era in ziua de 13 Vendemiaire, anul IV, conform calendarului republican francez. Ludovic al XVI-lea și Robespierre fusesera ghilotinați, dar monarhiștii duri și revoluționarii fanatici inca umblau pe strazile din Paris. Agitatorii regaliști, in mod bizar susținuți de catre dușmanii lor anteriori de extrema stanga marșaluiau in fruntea unei mulțimi de 30 000 de protestatari […] The post Napoleon impraștie gloata cu tunurile (1795) first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

