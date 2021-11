Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de elevi din Beijing au ramas inchiși in școala dupa ce profesorul lor a fost testat pozitiv cu coronavirus. Conform BBC, China continua sa aplice așa-numita strategie „zero COVID” prin care orice posibil focar este izolat rapid. Din acest motiv, școala din Beijing in care a fost depistat un caz…

- Guvernul chinez a indemnat populația țarii sa-și faca stocuri de hrana, in contextul in care apariția unor noi focare de COVID-19 și ploile abundente din ultima perioada au dus la o creștere a prețurilor legumelor și au provocat ingrijorari cu privire la un deficit de aprovizionare, relateaza Reuters…

- Guvernul de la Beijing a facut apel la populatie sa faca rezerve de hrana, intr-un moment in care China incearca sa combata reaparitia unor focare sporadice de COVID-19 care perturba comunicarile, relateaza AFP.

- Furia din Franța nu scade dupa pierderea mega-contractului de miliarde de dolari pentru vanzarea de submarine catre Australia. Dar, in timp ce Parisul striga „tradare”, mulți analiști considera ca decizia Canberrei este mai presus de toate legata de evoluția amenințarii chineze, precum și de poziția…

- Cumparatorii chinezi au acceptat sa relaxeze un important parametru de calitate pentru viitoarele livrari de grau din Franta, ca raspuns la pagubele provocate de precipitatiile abundente culturilor de grau din Franta, au declarat miercuri pentru Reuters o serie de traderi din apropierea acestui dosar.…

- Noul ambasador al Germaniei in China, Jan Hecker, a murit la scurt timp dupa ce si-a preluat postul, dupa cum a confirmat luni Ministerul de Externe, potrivit DPA. Ministerul de Externe nu a divulgat circumstantele in care a avut loc decesul diplomatului. In varsta de 54 de ani, Jan Hecker isi preluase…

- Ambasadorul german in China, Jan Hecker, a murit brusc la varsta de 54 de ani, dupa doar cateva saptamani de cand preluase mandatul, potrivit unui comunicat postat luni pe site-ul Ambasadei germane din China. Anterior preluarii funcției de ambasador la Beijing la 24 august, Jan Hecker a ocupat funcția…

- Diplomatul de cariera Nicholas Burns a fost desemnat de președintele Joe Biden ambasador al SUA in China, a anunțat vineri Casa Alba. Propunerea unui diplomat de cariera, și nu a unui politician in postul de ambasador la Beijing este un semnal ca administratia de la Washington acorda o atenție sporita…