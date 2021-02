Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a fost stopata din cursa pentru castigarea celui de-al 24-lea sau titlu de Mare Slem. A eliminat-o japoneza Naomi Osaka, care s-a impus astazi, in doua seturi, scor 6-3, 6-4, in semifinalele Openului Australiei . Meciul a durat o ora si 15 minute. Osaka…

- ​Japoneza Naomi Osaka, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat in finala Australian Open, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-3, 6-4, pe americanca Serena Williams, locul 11 WTA si cap de serie numarul 10.Osaka s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 15 minute si va evolua in ultimul…

- Simona Halep s-a oprit in sferturile de finala a Australian Open, dupa un meci dominat categoric de Serena Williams. Americanca a reușit sa se impuna in doua seturi, 6-3,6-3, iar aceasta o va intalni pe Naomi Osaka in semifinale. „A fost cel mai bun meci al meu. Știam ca trebuie sa imi ridic jocul,…

