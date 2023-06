Naomi Campbell a născut la 53 de ani un băiețel: „Nu este niciodată prea târziu să devii mamă” Naomi Campbell a devenit mama a doua oara la 53 de ani. Supermodelul a anunțat pe rețelele de socializare ca a nascut un baiețel, insa fara sa dea prea multe detalii.Naomi Campbell a nascut un baiețel. Supermodelul, in varsta de 53 de ani, spune ca „nu este niciodata prea tarziu sa devii mama" - și confirma ca intenționeaza sa-și creasca singura cei doi copii.Supermodelul Naomi Campbell, in varsta de 53 de ani, a anunțat ca a nascut un baiețel perfect sanatos. Vedeta a impartașit vestea pe rețelele de socializare dupa venirea pe lume a celui de-al doilea copil al sau, spunand ca „nu este niciodata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

