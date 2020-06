Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum bine știți scriu aceste randuri pentru ca in Romania exista mulți oameni fara job in acest moment. Patru ore pentru emisiunea de astazi nu au ajuns pentru a filtra destule anunțuri de joburi care au venit din toata țara pentru ascultatorii Virgin Radio Romania. Sper ca daca citești aceste randuri…

- Sony a prezentat joi noua consola PlayStation 5 dupa ce a amanat o saptamana prezentarea din cauza protestelor din SUA. Noua consola de gaming este mult mai performanta ca PS4, va avea un procesor 8-core AMD Zen2 si frecventa pana la 3.5 GHz. PS5 va costa intre 460 si 499 de dolari, conform analizelor…

- DJ Project, trupa care de 20 de ani face muzica la cel mai inalt nivel, lanseaza astazi, feat. Andia, o noua melodie, Slabiciuni, scrisa de Alex Pelin și compusa de Radu Pompeiu Bolfea, Alex Pelin, Vlad Lucan, Petre Ioachim Octavian și Marius Moga. Producția este semnata de Vlad Lucan și Petre Ioachim…

- Killa Fonic și AMI vorbesc despre durerea desparțirii care rezista peste ani, dintr-o relație toxica, ce provoaca rani adanci, in piesa Antidot. Clipul este unul extrem de sugestiv și reda vizual perfect versurile melodiei, iar participarea lui Marius Bodochi, care il intruchipeaza pe Killa peste ani,…

- Recordul de 2 milioane de vizitatori pe Instagram al lui 6ix9ine a fost doborat de Icun Ilicali. Icun Ilicali este cel mai iubit prezentator tv din Turcia care prezinta emisiunea Survivor, un fel de „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”. Alaturi de echipa Survivor a reușit sa atinga cifra de 3 milioane…

- Blocajul la Vama Nadlac continua chiar si dupa ce au fost deschise 10 noi ghisee de verificare. Marin Bondar, sef al Inspectoratului Teritorial Oradea... The post Video! Nebunia si haosul de la Nadlac continua. Autoritatile spun ca nu se asteptau la un val atat de mare de oameni appeared first on Renasterea…

- Netflix a lansat trailerul și primele imagini din serialul original polonez The Woods. Seria de șase episoade, bazata pe romanul lui Harlan Coben și regizata de Leszek Dawid și Bartosz Konopka, va fi disponibila pe Netflix pe 12 iunie. Setat in doua perioade diferite: anul 2019 și anul 1994, serialul…

- Cu o noua producție, “Din dor” reprezinta o intoarcere la radacini a artistului, acompaniat de chitara acoustica. „Din dor” este o versiune alternativa a piesei „Dorul ma ia”, nascuta in spatele scenei. ”E un omagiu adus celor care știu sa viseze cu ochii deschiși, un mod personal de a aminti oamenilor…