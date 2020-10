Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele azer Ilham Aliev a cerut duminica Armeniei un program de retragere din enclava Nagorno-Karabah si din teritoriile azere inconjuratoare, afirmand ca Azerbaidjanul nu va opri actiunile militare pana nu se va intampla acest lucru, transmite Reuters.

- Atat timp cat 'nu vedem clar ca trupele armene parasesc teritoriul Azerbaidjanului, ne vom continua operatiunea militara legitima', a indicat reprezentanta azera de pe langa Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), al carei 'Grup de la Minsk' este mediatorul conflictului inca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat marti un apel la retinere partilor beligerante in conflictul din regiunea disputata Nagorno-Karabah, in cadrul unei convorbiri cu premierul armean Nikol Pashinyan, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza Reuters. Putin a subliniat necesitatea urgenta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat luni la sfarsitul ”ocupatiei” armene in Nagorno Karabah, in vederea incetarii confruntarilor armate sangeroase intre separatisti sustinuti de Armenia si forte azere, relateaza AFP, potrivit news.ro.”A venit timpul ca aceasta criza care a inceput…

- Armenia a acuzat luni Turcia ca a furnizat sprijin militar direct Azerbaidjanului in confruntarea dintre cele doua foste republici sovietice in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza Reuters citata de Agerpres. Ministerul de Externe armean a transmis intr-un comunicat ca Turcia are o "prezenta…

- Cel putin 16 militari si cativa civili au fost ucisi si peste 100 au fost raniti, in cele mai intense lupte intre Armedia si Azerbaidjan produse din 2016, readucand temerile legate de stabilitatea din sudul Caucazului. Un coridor al conductelor care transporta petrol si gaze catre pietele mondiale,…

- Armenia a declarat legea martiala si a dispus o mobilizare totala a armatei in urma confruntarilor din regiunea Nagorno-Karabah cu Azerbaidjanul, a anuntat duminica premierul armean Nikol Pashinyan, transmit Reuters si AFP, conform agerpres.ro. ''Sustinem ferm statul nostru, armata noastra si vom…

- Autoritațile armene au decretat mobilizarea generala și legea marțiala, duminica, dupa ce noi confruntari au izbucnit între separatiștii din Nagorno-Karabah, susținuți de Erevan, și forțele azere, scrie AFP."Legea marțiala și mobilizarea generala sunt decretate în Armenia. Cer…