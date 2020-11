Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a sosit duminica la Baku, in plin conflict asupra Nagorno-Karabah, pentru a da asigurari cu privire la sustinerea acordata de tara sa Azerbaidjanului, la o zi dupa ce Armenia a cerut sprijin din partea Rusiei, relateaza AFP.

- Anna Hakobyan, sotia premierului armean Nikol Pashinyan, a inceput marti sa faca instructie militara in cadrul unei unitati de femei, in timp ce in Nagorno-Karabah, enclava azera locuita de o majoritate de etnici armeni, continua luptele inversunate, relateaza tajikistannews.net. „Un detasament de…

- Anna Hakobyan, sotia premierului armean Nikol Pashinyan, a început marti sa faca instructie militara în cadrul unei unitati de femei, în timp ce în Nagorno-Karabah, enclava azera locuita de o majoritate de etnici armeni, continua luptele înversunate, relateaza AFP si Interfax…

- Seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, i-a cerut omologului sau rus Serghei Lavrov sa faca presiuni asupra Armeniei pentru a respecta termenii acordului intermediat de Moscova in Nagorno-Karabah, a informat duminica Ministerul Afacerilor Externe al Turciei, citat de Reuters.Acordul de…

- Seful diplomatiei turce, aflat in vizita oficiala la Baku, a indemnat marti comunitatea internationala sa sustina Azerbaidjanul in conflictul acestuia cu Armenia in Nagorno-Karabah si a pus la indoiala utilitatea unui armistitiu in aceasta enclava, informeaza AFP si Reuters. "Lumea trebuie sa-i…

- Seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, se deplaseaza marti in Azerbaidjan, aliat apropiat al Turciei, pentru discutii axate pe confruntarile din Nagorno-Karabah intre armata azera si separatistii armeni, indica Ministerul de Externe turc intr-un comunicat, citat de France Presse, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Rusia si-a exprimat duminica ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de victime in randul populatiei civile in conflictul dintre fortele separatiste armene in Nagorno-Karabah si armata azera pentru a opta zi consecutiv, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Ministrul de externe rus, Serghei…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, si omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, au convenit joi, in cursul unei discutii telefonice, ca tarile lor sunt dispuse la o "stransa coordonare pentru stabilizarea situatiei" din Nagorno-Karabah, a afirmat Moscova. Intr-un comunicat, diplomatia rusa a facut…