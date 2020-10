Premierul Armeniei a exclus miercuri orice solutie diplomatica in conflictul cu Azerbaidjan pentru Nagorno-Karabah, indemnandu-si cetatenii sa se inroleze benevol si sa plece pe front, informeaza AFP.



"Trebuie sa admitem ca problema Nagorno-Karabah, in acest moment si inca pentru multa vreme, nu poate avea o solutie diplomatica", a declarat Nikol Pasinian intr-o inregistrare video postata pe Facebook.



In consecinta, el le-a cerut "tuturor conducatorilor de orase, districte, sate, partide politice, organizatii civile, cercuri de afaceri, sa organizeze unitati de voluntari"…