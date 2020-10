Nagorno-Karabah: Mike Pompeo îndeamnă ''terţele părţi'' să păstreze distanţa Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a indemnat vineri "tertele parti" sa pastreze distanta fata de conflictul din Nagorno-Karabah, exprimandu-si speranta ca informatiile privind prezenta unor "jihadisti sirieni" in Azerbaidjan sa fie nefondate, noteaza AFP.



Luptele dintre armeni si azeri pentru Nagorno-Karabah, regiune azera populata majoritar de armeni si care s-a separat odata cu prabusirea URSS, au continuat vineri, cu lovituri azere asupra principalului oras al regiunii secesioniste.



Franta a acuzat Turcia ca inrautateste situatia trimitand, dupa cum a afirmat,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

