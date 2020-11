Stiri pe aceeasi tema

- RAZBOI IN CAUCAZ. Artah este o republica autoproclamata, de facto independenta, aflata in Caucazul sudic, intre Marea Neagra și Marea Caspica, dar care de jure apartine de Azerbaidjan. Drept urmare a ocuparii teritoriilor din vestul Republicii Azerbaidjan de catre detașamentele de armeni, sprijinite…

- Turcia trebuie sa fie implicata in procesul de pace din Nagorno-Karabah - regiune din Azerbaidjan populata majoritar de etnici armeni - dupa o potentiala incetare a focului, a sustinut presedintele azer Ilham Aliev intr-un interviu acordat luni postului de televiziune turc TRT Haber, informeaza agentia…

- Presedintele azer Ilham Aliev a cerut retragerea fortelor armene din Nagorno-Karabah, in a opta zi a luptelor care au loc in aceasta enclava intre separatistii armeni si armata azera, apreciind ca autoritatile de la Erevan trebuie sa-si ceara scuze, relateaza AFP.

- Presedintele azer, Ilham Aliev a cerut duminica retragerea fortelor armene din Nagorno-Karabah, in a opta zi a luptelor care au loc in aceasta enclava intre separatistii armeni si armata azera, apreciind ca autoritatile de la Erevan trebuie sa-si ceara scuze, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Am…

- „Lupte violente” au avut loc sambata pe linia frontului din Nagorno-Karabah unde soldatii din acest teritoriu separatist "au reusit sa opreasca atacul la scara larga" al armatei din Azerbaidjan, potrivit ministrului armean al Apararii, scrie AFP.

- Trupele au avansat asupra regiunii, detinuta de crestini armeni separatisti, atat din nord, cat si din sud, a raportat agentia de presa citand armata armeana. Nu a fost posibila imediat verificarea informatiilor din surse independente. Puterile mondiale au cerut incetarea focului intre…

- CHIȘINAU, 30 sept – Sputnik. Consiliul de Securitate al ONU și-a exprimat ingrijorarea in legatura cu informațiile privind amplele acțiunile de lupta care au loc in zona conflictului din Nagorno-Karabah. Acest lucru este menționat in materialele pe care le-a facut publice președintele CS al ONU,…

- Din imagini se poate observa cum un tanc este distrus de artileria armeana, iar unul dintre soldati reuseste sa se catapulteaza. In alte imagini video postate pe Internet sunt observați soldații in mașini și blindate pe strazi, fiind salutați de localnici, totul intr-o atmosfera sumbra. Armenia…