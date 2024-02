Boris Nadejdin, un critic de seama al Kremlinului, și-a depus candidatura la președinția Rusiei. Aduce cu sine o viziune puternica și angajata de a pune capat razboiului din Ucraina. Nascut in Uzbekistanul condus de sovietici, Nadejdin, in varsta de 60 de ani, a devenit o figura emblematica a opoziției, pledand pentru o schimbare profunda in politicile Rusiei. Ceea ce il diferențiaza pe Nadejhdin de alți candidați este angajamentul sau ferm de a pune capat razboiului din Ucraina, pe care il considera o „greșeala fatala.” Cu o cariera politica de 30 de ani, acest consilier local din Dolgoprudnii,…