Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru UDMR al Mediu, Barna Tanczos, l-a inscaunat pe funcția de secretar general pe un controversat pensionar SPP care este remunerat regește din bani publici. Corvin Nedelcu remunerat de patru ori mai bine decat președintele Klaus Iohannis Imediat dupa ce a ajuns ministru al Mediului, Apelor…

- Fostul ministru PSD, ex-UNPR, al Economiei, Florin Spataru a fost recuperat de noul premier Marcel Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu l-a numit ieri pe fostul ministru al Economiei din cabinetul Ciuca, Florin-Marian Spataru, in funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Practic,…

- Noi ploi torențiale sunt prognozate in București, duminica dupa-amiaza, conform meteorologilor. In Capitala, incepand din orele dupa-amiezii vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, potrivit prognozei meteo speciale emise de…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a convocat, in aceasta dimineata, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta, ca urmare a avertizarilor meteorologice de Cod Galben si Cod Portocaliu de vreme rea, emise de Administratia Nationala de Meteorologie, dar si a prognozelor hidrologice…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a convocat, sambata dimineata, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), ca urmare a avertizarilor meteorologice de Cod Galben si Cod Portocaliu de vreme rea, emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), dar si a prognozelor…

- inistrul Mediului, Mircea Fechet, afirma, in urma sedintei extraordinare de sambata a Comitetului pentru Situatii de Urgenta, ca autoritatile au asigurat „toate interventiile necesare pentru a limita dezastrele provocate de inundatii” si monitorizeaza in permanenta situatia din zonele aflate sub avertizari…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, participa, luni seara, la Prefectura Gorj la o sedinta de lucru avand in vedere avertizarile meteorologice si hidrologice. Judetul este sub avertizare cod rosu de furtuna, alaturi de judetele invecinate.Ministerul Mediului anunta, luni seara, ca ministru Tanczos…

- V. Stoica Zapada in varf de munte atinge dimensiuni considerabile, chiar daca ne aflam in a doua jumatate a lunii aprilie! Potrivit datelor publicate de Administrația Naționala de Meteorologie (pe www.meteoromania.ro), la Varful Omu, stratul de zapada masura marți dimineața, la ora 9.00, pe platforma…