N45.441405/E25.050201 – Aici este BORDELUL SPP! La aceasta localizare GPS, un eventual spion ar putea destructura cu totul megalomanica structura contrainformativa construita de generalul Lucian Pahonțu pe persoana fizica, dar cu bani de la fondurile operative, in cadrul Serviciului de Protecție și Paza. Cel pe care, sa nu uitam, il conduce inca din anul 2005… Și pentru ca aici, in parcarea […] The post N45.441405/E25.050201 - Aici este BORDELUL SPP! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe instituții ale statului s-au pus spate-n spate ca sa protejeze incompatibilitatea dobandita prin ”abonamente” ministeriale marca UDMR a controversatul secretar general al Ministerului Mediului, venerabilul pensionar SPP Corvin Nedelcu. De ce oare? Cine-l protejeaza pe Corvin Nedelcu ”Slinosu”…

- Scandalul blocarii aderarii țarii noastre la Spațiul Schengen de catre Austria urmat de inițiativa de boicotare a bancilor austriece a scos in evidența o situație ciudata in care se afla eternul director al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), Lucian Silvan Pahonțu. Controversatul director al SPP,…

- Politistii au tras un foc de avertisment, iar in cele din urma au reusit sa-l imobilizeze pe barbatul in varsta de 48 de ani. Agresorul a fost reținut in noaptea de luni spre marți și apoi arestat preventiv pentru ultraj, potrivit News.ro.IPJ Dolj a transmis, miercuri, ca un barbat de 48 de ani, din…

- Un barbat din judetul Dolj a fost arestat preventiv pentru ultraj, dupa ce a aruncat cu pietre si cu un topor in politistii veniti sa puna in aplicare un ordin de protectie. Politistii au tras un foc de avertisment, iar in cele din urma au reusit sa-l imobilizeze pe agresor. Inspectoratul de Politie…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, miercuri, ca un barbat de 48 de ani, din comuna Bulzesti, a fost retinut pentru 24 de ore, in noaptea de luni spre marti, pentru comiterea infractiunii de ultraj.Politistii Sectiei nr. 5 Politie Rurala Pielesti au fost sesizati de catre un trecator…

- In așteptarea ”AMR”-ului pana la decizia definitiva a instanței cu privire la condamnarea sa la inchisoare, miliardarul Gruia Stoica se amagește amarnic cu ”prinderea in insectarul” GFR a noi ”trofee” de talia a doi foști prim-adjuncți ai Serviciului de Protecție și Paza. Acum, ca ”prafuitul” general…

- Ambasadorul Qatarului in Romania, Osama Yousef Algaradawi, a tinut sa multumeasca tarii noastre pentru sprijinul oferit prin intermediul Serviciului de Paza si Protectie (SPP) in organizarea Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, care incepe duminica 20 noiembrie, cu ocazia unei receptii, relateaza…

- Ambasadorul Qatarului in Romania, Osama Yousef Algaradawi, a multumit tarii noastre pentru sprijinul oferit prin intermediul Serviciului de Paza si Protectie (SPP) in organizarea Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.