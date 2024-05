N-ai văzut așa ceva! Cu căruța, trece 4 benzi pe drumul național Cluj-Florești! (VIDEO) Un incident incredibil a fost prezentat de un clujean, in cursul zilei de ieri, dupa ce a fost protagonistul unui moment ce pare desprins dintr-un film SF. ”Un clujean a avut sambata o surpriza neplacuta in trafic. Venind dinspre Florești spre oraș, In fața la zonei unde se afla centrele comerciale Metro și Moemax, s-a trezit in fața cu o caruța care ieșea in viteza de la unul din magazinele amintite. Caruțașul, aflat cu inca doua persoane in vehicul, nu s-a asigurat, nu a respectat niciun semn de circulație, ci a taiat de-a latul cele patru benzi de circulație, spre consternarea conducatorilor… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

