- In plina pandemie, cand toata lumea sta acasa, unele vedete nu se mai gandesc sa se ingrijeasca, sa mearga sa se tunda pentru ca oricum nu au unde, nu se mai barbieresc și iși ocupa timpul cu ce pot. Este și cazul cunoscutului și indragitului actor și vedeta de televiziune Liviu Varciu, care in izolare...…

- Toata lumea se plictisește in izolare din cauza pandemiei. Am putea spune ca și Dani Oțil este unul dintre cei care n-au stare, deși dimineața este prezent la matinalul pe care il prezinta. Cum probabil restaurantul sau este inchis, iși petrece cam tot restul zilei pe rețelele de socializare dand viața…

- Unul dintre cei mai indragiți prezentatori de televiziune și canatreți de la noi este Horia Brenciu care se știe ca nu poate sta o clipa locului. Insa in aceasta perioada entretainerul este nevoit sa sta acasa cu familia și in același timp trebuie sa-și distreze copii și familia in timp de pandemie.…

- Una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune, care a renunțat de ani de zile la cariera TV este și Andreea Raicu. Vedeta și-a descoperit in ultima vreme talentul pentru scris și mai nou și alte rețele de socializare. Dupa ce a renunțat la cariera de model, apoi la cea de prezentatoare…

- Era de așteptat. Coronavirusul lovește și in Poliție, dupa ce oamenii legii au fost scoși cu toate efectivele pe strazi, pentru a se asigura ca romanii respecta restricțiile impuse prin ordonanțe militare. Secția 19 de Poliție din București este dezinfectata, iar trei oameni ai legii sunt in izolare,…

- Pana sambata, 21 martie 2020, ora 21.00 in evidențele autoritaților din Ocna Mureș existau 70 persoane in izolare și alte 7 ieșite din izolare. Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367…

- Adrian Nartea, Olimpia Melinte și Victoria Raileanu ne dezvaluie care sunt activitațile pe care le fac in perioada aceasta in care petrec timpul in casa alaturi de copiii lor. Filmarile au fost intrerupte, pentru moment și actorii stau in izolare, asa cum se recomanda in aceasta perioada critica in…

- Actrița și vedeta de televiziune a povestit pentru fanii ei de pe rețelele de socializare ce fobii are și ce o deranjeaza. Catalina Grama Jojo (38 de ani) a povestit fara teama despre frica ei de casatorie, de hoți sau de șerpi. “Fobia este o teama iraționala de ceva. Și eu am crezut ca am... Read More…