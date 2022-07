Muzicianul francez şi pionierul muzicii electronice Jean-Michel Jarre şi-a vândut catalogul muzical companiei germane BMG Muzicianul francez si pionierul muzicii electronice Jean-Michel Jarre si-a vandut integral catalogul muzical companiei BMG calcand pe urmele altor nume sonore din industria muzicala care si-au vandut recent cataloagele muzicale, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, a declarat vineri ca demisia premierului britanic Boris Johnson demonstreaza ca populismul si Brexitul nu au format o combinatie reusita, transmite Reuters, arata Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Guvernul francez isi va intensifica anchetele de-a lungul lantului de aprovizionare cu alimente, pentru a descoperi daca firmele utilizeaza criza inflatiei pentru a majora nejustificat preturile, a declarat luni ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, transmite Reuters. Fii la curent…

- Producatorul francez de componente auto Faurecia a anuntat miercuri ca a majorat capitalul social al companiei cu aproximativ 705 milioane de euro (740,9 milioane de dolari) si va folosi castigurile pentru a finanta achizitionarea rivalului german Hella, transmite Reuters. Fii la curent cu…

- Guvernul german pregateste un pachet de ajutor, in valoare de mai multe miliarde de euro, pentru grupul energetic Gazprom Germania, fosta subsidiara germana a grupului rus Gazprom, in ideea de a ajuta firma sa acopere costurile mari cu achizitiile aparute in urma razboiului din Ucraina, au declarat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a felicitat pe printul Charles pentru ceremoniile organizate cu ocazia jubileului reginei Elisabeta, intr-o convorbire telefonica in care mostenitorul tronului britanic si liderul francez au discutat si despre razboiul din Ucraina, a anuntat biroul lui Macron,…

- Premierul francez Jean Castex și-a prezentat, luni, demisia președintelui Emmanuel Macron, a anunțat biroul prim-ministrului, ceea ce deschide calea pentru o revizuire a cabinetului, dorita de Macron, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Fostul international francez Patrice Evra a dezvaluit, intr-un interviu pentru BBC One, ca a avut o copilarie foarte grea, in care a trait experiente teribile si inclusiv a vandut droguri, informeaza Marca, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Atos va muta serviciile livrate din Rusia spre alte tari, inclusiv India si Turcia, a anuntat miercuri grupul francez de servicii IT, in contextul conflictului din Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…