- Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca in zilele noastre marketingul și muzica se intrepatrund cat se poate de armonios, iar cei care reușesc sa fie aclamați ca „staruri“ mondiale reușesc sa faca un slalom intre cele doua. Aflat in turneul sau mondial de promovare a celui mai recent album numit…

- Timișoara va avea parte de un concert cu vibe-uri folk-rock pentru toate generațiile, Evenimentul va avea loc joi, 29 iunie, In Spatele Casei (Casa Tineretului), cu incepere de la ora 19, cu Cristi Dumitrașcu și Mircea Baniciu. Pe Cristi Dumitrașcu muzica clasica studiata in școala și facultate l-a…

- Cargo a susținut un concert extraordinar joi seara in incinta Cazarmei U din Timișoara, in cadrul seriei de evenimente desfașurate sub genericul Codru Urban Garden, unde peste patru sute de spectatori au avut parte de o seara speciala. Inaintea celei mai iubite trupe de rock din Romania au evoluat membrii…

- Marți, 20 iunie, de la ora 20:00, in Parcul Rozelor, va avea loc un concert in care cap de afis este chitaristul Steve Hackett, fost membru al celebrei trupe Genesis. El va canta alaturi de trupa maghiara Djabe, iar in deschidere va performa grupul timișorean VanDerCris, condus de Horea Crișovan. Hackett…

- Seria de evenimente Muzicon Showcase continua cu un concert susținut de Cristina Lupu, evenimentul urmand sa se desfașoare joi, 8 iunie, de la ora 19, la Faber in Timișoara. Cristina Lupu aduce Satellite la Timișoara! Acesta este primul single de pe viitorul album al artistei, Sweet Amnesia, și este…

- Ducu Bertzi, binecunoscutul cantautor raspunzator pentru șlagare ca „M-am indragostit numai de ea”, „Suflet fara chei” sau „Omul padurii” va susține un concert extraordinar la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, evenimentul urmand sa se desfașoare duminica 4 iunie, de la ora 20, la Porto Arte.…

- Mani Neumann și colegii sai din Trupa Farfarello – Ulli Brand și Urs Fuchs – au poposit la sfarșitul saptamanii trecute la Porto Arte in Timișoara, unde in fața unui public numeros au avut parte de numeroase bisuri și aplauze furtunoase. „Neamtul cu suflet de roman“, Mani Neumann, este cunoscut mai…

- Trupa Ribozom din Arad va susține un concert in clubul Manufactura din Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata, 13 mai, de la ora 20. Ribozom este o trupa de metal, hard-rock din Arad fondata in anul 2021 de catre Raul Nica. Au cantat in deschidere la trupe precum Cargo, Trooper, Phoenix,…