- "Suntem cu adevarat devastati de moartea fratelui nostru Paul. Nu exista cuvinte pentru a descrie tristetea profunda si pierderea pe care toti o simtim. Am fost atat de norocosi ca l-am avut in viata noastra si suntem recunoscatori pentru amintirile uimitoare pe care le avem", se arata in comunicat.Trupa…

- DL GOE a lansat single-ul “Omleta si cafea”, care va fi inclus pe urmatorul material discografic, “Fata Morgana”, programat pentru lansare in iunie 2023. Considerat unul dintre cele mai eclectice proiecte de pe piața muzicala romaneasca, Dl Goe s-a remarcat atat prin colaborarile inedite, de-a lungul…

- O experienta muzicala in premiera va avea loc la Cinema Ateneu Iasi, pe 13 aprilie 2023, de la ora 19:00. Iesenii vor putea asculta, in premiera, noul album al trupei Metallica, 72 Seasons, cu o zi inainte de lansarea mondiala. Filmul 72 Seasons aduce pe marele ecran interviuri exclusive cu membrii…

- Formația timișoreana Methadone Skies a lansat recent un videoclip al piesei „The Velvet Suite”, iar membrii trupei au anunțat ca vor lansa in luna aprilie o varianta pe vinil și caseta pentru albumul lor de debut „Enter the Void”, lansat inițial in 2012. Vinilul va avea un tiraj limitat de 300 de exemplare…

- Trupa timișoreana The Bandits s-a lansat, in urma cu un an, prin albumul sau de debut Povești din Pandemie, iar acum revine cu primul single de pe noul album, piesa Galileo. Aceasta este o melodie compusa și produsa la Music Hub TM de catre membri formației Sorin Stroie (chitara), Francis Mozes (clape),…

- Formația timișoreana Sleepin’ Insomnia a reprezentat pentru mulți spectatori care au participat la festivalul Time To Rock desfașurat la Casa Tineretului una din surprizele acestui eveniment, recitalul lor fiind primit cu un entuziasm deosebit din partea publicului. Trupa alcatuita din Makkai Gergo,…

- CHVRCHES a lansat single-ul “Over”. Prima lor muzica noua vine in timp ce trupa iși ia ramas bun de la aclamata epoca Screen Violence, dupa o serie triumfala de spectacole in Australia și Asia și anunța o noua faza pentru trio-ul din Glasgow. „Over” ii vede in echipa cu producatorul-compozitor Oscar…

- Vestea decesului filosofului Mihai Șora a fost data de Luiza Palanciuc, soția mai tanara cu 58 de ani. Poeta Luiza Palanciuc este cea de a doua soție a lui Mihai Șora. Filosoful a fost casatorit vreme de 72 de ani cu Mariana Șora, regretata scriitoare alaturi de care are trei copii. In ciuda varstei,…