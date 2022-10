Stiri pe aceeasi tema

- Artiștii Filarmonicii „George Enescu” doresc sa se prezinte in fața publicului in recitaluri și concerte tematice. Demersul se dorește și unul de popularizare a muzicii clasice in randurile celor interesați sa se apropie de un univers sonor fascinant. De

- Din 4 septembrie, la Ateneul Roman, a reinceput magia Concursului International „George Enescu”. Si nu oricum, ci cu minunatia de Concert in do major pentru vioara, violoncel si pian de Beethoven, un concert ca o gradina vie, vesela, exuberanta.

- Un barbat din Suceava s-a ales cu dosar penal pentru ca a condus mașina avand o alcoolemie de 0,74mg/l. Interesant este faptul cum a ajuns sa fie prins barbatul. Acesta staționa la ora 2.30 noaptea pe bulevardul George Enescu și asculta muzica in mașina cu volumul dat la maxim. Un cetațean deranjat…

- Poliția municipiului Suceava a primit un apel la 112, in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 2.30, in care era sesizata cu privire la faptul ca pe bulevardul George Enescu un șofer care staționeaza intr-un VW asculta muzica la un volum ridicat. Polițiștii din echipajul de serviciu au ajuns ...

- La Bucuresti, a luat startul Concursul Internațional de Muzica „George Enescu”, informeaza Agentia TASS. Competitia s-a deschis cu o interpretare a Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”. Circa 34 de muzicieni din 23 de țari, inclusiv Rusia, au ajuns in semifinale. Fii la curent cu cele mai…

- Concursul International „George Enescu” are loc intre 4 si 18 septembrie la Ateneul Roman din Bucuresti. La 64 de ani de la infiintare, evenimentul are parte de o editie hibrid online-offline, in care concurentii pasesc in sala de concurs direct in Semifinale, conform news.ro. Fii la curent…

- Festivalul International „Enescu si muzica lumii” revine in 2022 cu editia a XXIII-a, in care concertele in aer liber vor alterna cu cele in interior, principala sala fiind in Casino-ul Sinaia, fara a renunta, la evolutiile in spatii neconventionale puse la dispozitie de Primaria Sinaia, Muzeul Sinaia,…

- Consiliul Local, Primaria și Casa de Cultura a Orașului Jimbolia organizeaza, in perioada 29-31 iulie 2022, cea de-a XXIII-a editie a Zilelor Jimboliene, eveniment de referinta pentru scena culturala din regiunea de vest. Vor fi trei zile de spectacole de muzica pentru toate gusturile, evenimente cultural-artistice,…