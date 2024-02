Concertele primăverii 2024! Se ”dezgheață” marile evenimete Primavara lui 2024 dezgheața marile evenimete concertistice de la noi. Dupa un an in care Romania s-a distrat ca niciodata, participand la zeci de spectacole și festivaluri, incepe un nou sezon concertistic la fel plin. Va prezentam lista celor mai importante evenimente publice din acesta primavara. Bonnie Tyler -28 februarie, Sala Palatului The Mono Jacks-Simfonic -29 februarie, Sala Palatului Musicalul „Mamma Mia” -1 martie, Sala Palatului (Horia Brenciu, Loredana) VUNK ”De luni pana duminica” -1 martie, Arenele Romane Mestiza –1 martie, Hala Laminor, București Piaf the Show-Nathalie Lermitte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

