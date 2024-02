Concertele primăverii 2024! Se ”dezgheață” marile evenimente Primavara lui 2024 dezgheața marile evenimete concertistice de la noi. Dupa un an in care Romania s-a distrat ca niciodata, participand la zeci de spectacole și festivaluri, incepe un nou sezon concertistic la fel plin. Va prezentam lista celor mai importante evenimente publice din acesta primavara. Bonnie Tyler -28 februarie, Sala Palatului The Mono Jacks-Simfonic -29 februarie, Sala Palatului Musicalul „Mamma Mia” -1 martie, Sala Palatului (Horia Brenciu, Loredana) VUNK -”De luni pana duminica” -1 martie, Arenele Romane Mestiza –1 martie, Hala Laminor, București Piaf the Show-Nathalie Lermitte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primavara lui 2024 dezgheața marile evenimete concertistice de la noi. Dupa un an in care Romania s-a distrat ca niciodata, participand la zeci de spectacole și festivaluri, incepe un nou sezon concertistic la fel plin. Va prezentam lista celor mai importante evenimente publice din acesta primavara.…

- Vineri 1 martie 2024 va avea loc de la ora 15 un spectacol caritabil intitulat Primvara faptelor bune în sala ProArte a Centrului Judeean pentru Conservarea i promovarea Culturii Tradiionale Brila. Evenimentul va fi transmis online i pe pagina de facebook a organizatorului.Va participa Muzica M...

- ZIUA CULTURII NAȚIONALE – 15 ianuarie 2024 ????O seara de muzica și poezie, incarcata de emoție și bucurie. Elevii de la Școala Gimnaziala “Teodor Murașanu” și Școala Gimnaziala “ Ioan

- Un tanar artist oradean multitalentat, clarinetistul Ion Lianu Popa, a fost admis, la 17 ani, la Academia Regala de Muzica din Londra, dar si la Conservatorul Universitatii americane din Cincinnati, Ohio. Citește și: Drama in Argeș. Un barbat de 73 de ani, gasit mort in Lacul Invartita Studiaza clarinet,…

- Perioada Craciunului in Baia Mare nu a fost lipsita de incidente. Cele mai multe probleme le-au cauzat cei care ascultau muzica la volum ridicat deși la ora aceea multa lumea dormea. Astfel, in perioada 18-26.12.2023, au fost inregistrate sesizari privind tulburarea ordinii și liniștii publice, respectiv…

- Sucevenii care vor dori sa petreaca Revelionul in aer liber vor avea parte de un program diversificat, cu mulți interpreți și formații de muzica populara, dar și cu invitați speciali - trupa Bere Gratis și Amna Band, a anunțat primarul Ion Lungu.Petrecerea dintre ani va avea loc in centrul Sucevei,…

- Studiu Reveal Marketing Research Reveal Marketing Research a desfașurat un studiu reprezentativ la nivel național pentru a afla in ce masura influențeaza muzica cunoscuta de pe fundal modul in care romanii se simt și cum interacționeaza cu mediul din jurul lor atunci cand merg in diferite spații comerciale…

- „Am pensia 4.000 de lei și-mi ajunge pentru ca eu am muncit și mi-am strans un ban”, a spus Mioara velicu in cadrul unui interviu pe YouTube.„Am inceput cu 600 de lei salariu. Eu n-am avut spatele asigurat, eu puteam sa fac mult mai multe”, a mai spus indragita artista. Prognoza ANM pentru urmatoarele…