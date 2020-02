Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii nu au avut nevoie decat de trei luni ca sa ne arate care esența gandirii lor, este de parere politologul Alina Mungiu Pippidi. 1. Vechea clasa politica se inlocuiește, nu ca in anii nouazeci, cu frumoșii tineri ridicați din organizația de studenți, ci cu titrați ai statului paralel,…

- Expozitia "Change" din cadrul celei de-a VIII-a editii a Romanian Design Week 2020, care se va desfasura in perioada 15 - 24 mai la Bucuresti, va avea loc la Muzeul National de Arta al Romaniei. Potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri AGERPRES, expozitia "Change", un proiect The Institute,…

- Ediția cu numarul opt a Romanian Design Week va avea loc in perioada 15-24 mai, la București. Avand ca tema SCHIMBAREA*CHANGE, RDW 2020 propune un exercițiu de regandire și redesenare a rolului designului intr-o lume in schimbare. Tema festivalului va fi explorata printr-o expoziție dedicata, CHANGE…

- La 5 februarie 1990, Andrei Plesu, ministrul Culturii, reinfiinta Muzeul National al Taranului Roman numindu-l pe pictorul Horia Bernea director. Unul dintre cei mai mari pictori romani contemporani, ale carui expozitii in tara si in strainatate au ramas ca repere permanent actuale in domeniu, s-a…

- Timișorenii care alcatuiesc formația Implant pentru Refuz lanseaza cel de-al patrulea single din albumul SubRadar, melodia Peste Ceas find realizata in colaborare cu Andrei Robin Proca, solistul formației Robin And The Backstabbers. Lansarea single-ului și a videoclipului va avea loc joi 6 februuarie…

- Atletism START… Atletii vasluieni vor participa, la finalul acestei saptamani, la primele concursuri din 2020. Sportivii Liceului cu Program Sportiv Vaslui merg la Cupa Bistritei de la Bacau, dar si la Cupa R.M.A de la Bucuresti. Concursul national “Cupa Bistritei” a ajuns la cea de-a 35-a editie si…

- Scriitorul israelian Eshkol Nevo are o chimie speciala cu Romania. A venit a doua oara la București ca sa-și lanseze un nou roman, "Simetria dorintelor", o poveste emotionanta, despre prietenia adevarata.

- Joi, 28 noiembrie, de la ora 19.00, la Libraria Humanitas Kretzulescu din Bucuresti (Calea Victoriei 45), va avea loc o intalnire cu scriitoarea Ana Maria Sandu, cu prilejul lansarii volumului „Mama imi spune ca am o viata frumoasa“, aparut de curand in colectia „Ego-grafii” a Editurii Polirom. Invitati,…