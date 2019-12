Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce în luna septembrie popularul joc video League of Legends (LoL) a facut primul pas în lumea modei, cu o colaborare între dezvoltatorul jocului ― Riot Games și Louis Vuitton pentru designul unor obiecte din joc, acum casa de moda anunța prima colecție inspirata din lumea gamingului.…

- Designerul Amos Midas si-a prezentat la Neatza cea mai noua colectie vestimentara. Creatorul de moda studiaza Moda la UNARTE București și filosofia la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

- HTC VIVE Arts se asociaza cu Muzeul Luvru pentru a prezenta prima experienta VR a muzeului, Mona Lisa: Beyond the Glass, prin care li se permite vizitatorilor sa cunoasca in detaliu cea mai celebra capodopera a lui Leonardo da Vinci in cadrul...

- Vineri, 25 octombrie 2019 / 17:08:33Muzeul Luvru din Paris a inițiat prima sa experiența de realitate virtuala (VR), "Mona Lisa: Beyond the Glass", prin care participanții se pot apropia de celebra capodopera a pictorului Leonardo da Vinci, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX. Aceasta…

- O expozitie retrospectiva dedicata lui Leonardo da Vinci se va deschide la Muzeul Luvru, dupa cinci luni de la aniversarea a 500 de ani de la moartea faimosului artist. Italia, tara natala, si Franta, patria unde a murit pictorul, s-au „certat“ pe drepturile de a organiza vernisajul

- O expozitie retrospectiva dedicata artistului renascentist Leonardo da Vinci, de la moartea caruia s-au implinit 500 de ani in 2019, va fi vernisata joi la Muzeul Luvru din Paris, Franta, unde va ramane deschisa pana pe 24 februarie 2020.

- Un tablou realizat de Bernardino Luini, pictor italian din secolul al XV-lea care a lucrat o perioada sub indrumarea lui Leonardo da Vinci si caruia anumiti experti ii atribuie celebra pictura ''Salvator Mundi'', va fi pus in vanzare la jumatatea lunii noiembrie, in cadrul unei licitatii…