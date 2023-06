Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 454. Inca un membru al guvernului rus a murit din cauze deocamdata necunoscute. Ministrul adjunct al Științei și Invațamantului Superior din Rusia, Piotr Kucherenko, a murit dupa ce s-a simțit rau sambata, in avion, potrivit minist

- Fostul secretar de stat și consilier de securitate naționala al președintelui Henry Kissinger, care anterior a numit SUA și China principalele amenințari la adresa intregii omeniri, a declarat ca Ucraina ar trebui sa fie acceptata in NATO pentru ca aceasta sa nu poata intra in razboi cu Rusia pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a semnalat luni ca Administratia de la Paris mentine disponibilitatea furnizarii de munitie Ucrainei si ar putea instrui piloti militari, dar a exprimat reticenta privind posibilitatea li

- Razboi in Ucraina, ziua 427. Ucraina pregatește deja "masuri prioritare” pentru cand va fi eliberata Crimeea, a declarat marți, reprezentantul permanent al președintelui ucrainean in Crimeea, Tamila Tasheva.

- Razboi in Ucraina, ziua 425. Forțele ucrainene ar fi stabilit cu succes poziții de-a lungul malului estic al raului Nipru in ultimele zile, un semn ca forțele ruse iși pierd pozițiile defensive in sud.

- Razboi in Ucraina, ziua 408. ​​​​​​​Rușii fac „noi progrese" in Bakhmut, iar ruta de aprovizionare a ucrainenilor este „grav amenințata”, susțin serviciilor secrete britanice

- Razboi in Ucraina, ziua 390. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta "un punct de cotitura".