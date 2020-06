Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost mutat intr-un bunker securizat, pe fondul protestelor violente care au loc in apropiere de Casa Alba. Intreg statul Washington este sub stare de asediu.

- Divorțul dintre Ilie Nastase și Ioana Simion i-a surprins pe apropoiați, care așteptau nunta anunțata recent de fostul tenismen. Din pacate, la un an de la cununia civila, cei doi au decis sa o ia pe drumuri separate. Oana Roman a facut primele declarații despre cei doi și despre motivul pentru care…

- Actualul vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabor, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, dupa ce, in data de 24 februarie 2019, a fost prins conducand sub influența alcoolului. Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov aduce la cunostinta…

- Doua dintre concursurile dedicate elevilor din Alexandria s-au mutat online in Eveniment / on 19/05/2020 at 09:58 / Regulamentul a doua dintre concursurile organizate de Primaria Alexandria pentru elevii din unitatile de invatamant gimnazial si liceal a fost modificat, astfel incat acestea sa se…

- Pompierii din Timiș au intervenit, astazi, dupa pranz, pentru a lichida un incendiu de vegetație uscata in localitatea Moșnița Noua. A ars vegetație uscata pe aproximativ 500 de metri patrați și materiale depozitate in curtea locuinței. Focul deschis in spații deschise, cauza incendiului, conform pompierilor,…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati, in urma cu scurt timp, pentru stingerea unui incendiu localizat la iesire din localitatea Negru Voda. Conform primelor date, flacarile au cuprins vegetatia uscata. ...

- Diana, o fata de 17 ani, este cautata de polițiști la nivel national, dupa ce tatal ei a reclamat ca miercuri seara, in timp ce se afla pe o strada din oras, adolescenta ar fi fost urcata, cu forta, intr-o mașina. A fost declansat mecanismul national de alerta in cazul rapirii unui copil. Fata de 17…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai indragite cantarețe din țara noastra. Frumoasa interpreta le-a dat fanilor o veste proasta, aceea ca, din cauza pandemiei de coronavirus este nevoita sa iși anuleze nunta. Dupa acest anunț a urmat un altul, planurile artistei fiind date complet peste cap.