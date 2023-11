Muzeul de Istorie Naturala va fi redeschis pe 24 ianuarie 2024, pentru a omagia astfel 165 de ani de la infaptuirea Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca. Anunțul a fost facut de Primarul din Iași Mihai Chirica. Edilul a mai anunțat ca a fost semnat contractul pentru achizitionarea mobilierului si lifturilor din imobilul in care functioneaza Muzeul de Istorie Naturala. In cadrul conferinței, primarul a subliniat importanța deschiderii muzeului, amintiind faptul ca in Sala Elefant a fost semnat actul Unirii Principatelor Romane. In aceeasi cladire este si sediul primei Societati a Medicilor si Naturalistilor…