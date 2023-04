Mutare-șoc, înainte de rotativă. UDMR, scos din guvernare? Grindeanu, boss la Transporturi PSD face și desface, in Guvernul lui Ciuca. Mai precis, vor sa scoata UDMR din Coaliție și sa-l pastreze pe Grindeanu la Transporturi. PSD vrea sa scoata UDMR de la guvernare, potrivit surselor Realitatea PLUS. Social-democrații fac aceasta mutare pentru ca se dorește pastrarea cu orice preț a lui Sorin Grindeanu la Transporturi. Nu este singurul vizat. Un alt minister cu mulți bani este ravnit de PSD, cel al Dezvoltarii, condus in prezent de un reprezentant al UDMR – Cseke Attila, potrivit protocolului de guvernare semnat in noiembrie 2021 intre PNL, PSD, UDMR și minoritațile naționale. Informația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

