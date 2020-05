Music & Love: CineLatino Weekend pe TIFF Unlimited

Stiri pe aceeasi tema

- Doi vecini care se detesta reciproc ajung sa calatoreasca impreuna in scaun cu rotile și sa invețe sa se suporte in Aaltra, un film in care actorii sunt și regizori sau invers. Iar Keta, cu parul ei roz, iți face rost de un trip cinematografic unic in El Viaje de Keta. Motive bune sa te binedispui gasești…

- Dupa o viața de lux și petreceri, un rege al lumii mondene din Roma iși trage suflarea și se uita in jurul sau. La 65 de ani, ce urmeaza? In cu totul alta lume, un deținut incearca sa salveze trupul unui copil in lagar. Bucurie și tragedie, opulența și lupta pentru supraviețuire – doua filme remarcabile,…

- Filme care au cucerit juriul și publicul la Festivalul Internațional de Film Transilvania se vad weekend-ul acesta gratuit pe TIFF Unlimited . O viața de petreceri și excese vs. una molcoma, dar plina de umor și pasiune pentru cinema – ambele iși gasesc locul in selecția mereu surprinzatoare a festivalului,…

- Cata emoție incape intr-un weekend? Iubiri copleșitoare, jocuri de seducție, sentimente nerostite intre parinți și copii, dar și senzații extreme in bucatarie. Weekend Love & Film Food vine pe TIFF Unlimited , pe 11 și 12 aprilie, cu doua dintre filmele talentatului regizor canadian Xavier Dolan, Tom…

- „Black Widow”, „The Eternals” si „Indiana Jones 5” se numara intre productiile Disney a caror premiera a fost amanata din cauza restrictiilor impuse de autoritati ca urmare a pandemiei de Covid-19.

- Prilej de evadare cinematografica in weekend, pe TIFF Unlimited , cu filmele inconfundabilului regizor american David Lynch. Doua zile impregnate de personajele lui bantuitoare urmeaza pe platforma de streaming a Festivalul Internațional de Film Transilvania. Pe 4 și 5 aprilie, trei dintre filmele sale…

- TIFF Unlimited, platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania, vine cu o selecție de filme accesibile gratuit și cu propunerea de a transforma serile de weekend in care #StamAcasa, in aceasta complicata perioada de izolare sociala, in evenimente cu premiere de cinema online.…