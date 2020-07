Stiri pe aceeasi tema

- Petrocub-Hincești a ciștigat cu 1-0 prima manșa din semifinalele Cupei Republicii Moldova la fotbal, in fața formației Sheriff Tiraspol. Singurul gol al partidei a fost marcat de Iaser Țurcan in minutul 31, scrie publika.md. Cea mai buna ocazie a "viespilor" de a egala a fost ratata in repriza a doua…

- Ploile torențiale de aseara au facut ravagii in mai multe localitați din țara. Zeci de terenuri agricole au fost distruse, unele gospodarii au fost inundate, iar rafalele de vant au smuls acoperișul unei școli. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ploile se vor menține pe intreg teritoriul…

- Kellie Chauvin, sotia lui Derek Chauvin, ofiterul de politie care l-a ucis cu sange rece pe George Floyd stand cu piciorul pe gatul sau timp de opt minute in timp ce acesta era la pamant si nu putea sa reactioneze, a intentat divort. „Aseara am discutat cu Kellie Chauvin si cu familia ei. Este devastata…

- Un echipaj al Jandarmeriei aflat in parcul Herastrau in timpul petrecerii de la una dintre terasele de pe malul lacului le-a recomandat zecilor de tineri care cantau și dansau pe muzica pusa de un DJ sa pastreze distanța sociala. Jandarmii le-au urat apoi „distracție placuta” și au plecat. Noi imagini…

- Protestatarii au atras atenția ca lipsesc din farmacii mai multe medicamente folosite de bolnavii cu aceste afecțiuni. Ei cer totodata autoritaților sa asigure continuarea tratamentului. Președinta Asociației amintite, Rozalina Lapadatu: Din 23 aprilie este in vigoare un ordin al ministrului Sanatații,…

- Fostul ofițer judiciarist Valeriu Șuhan critica modul in care forțele de ordine au reacționat la scandalurile de la Bucuresti, Teliu, Sacele, Codlea și Hunedoara. Șuhan spune ca scandalurile au fost intre niște amețiți."Aseara, a doua zi de Paste, zi pe care ne-o doream linistita si senina,…

- Trei persoane internate la Spitalul de Urgenta din Braila au fost declarate vindecate si externate zilele trecute. Numarul persoanelor confirmate cu COVID-19 si vindecate in judetul Braila a ajuns la sase.

- „Astazi, la noua dimineața, intr-o ședința secreta, a luat decizia sa mai prelungeasca inca pentru o luna situația de urgența. Adica pana pe 15 iunie. Și mai pregatește ceva, am sa anunț saptamanva viitoare", a declrat aseara Renato Usatii aseara in cadrul unui talk-show de la TV8.