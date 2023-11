Mureșenii, campioni și vicecampioni naționali la Motocros Ultima etapa din Campionatul Național de Motocros al Romaniei a adus la Targu Mureș mai multe titluri de campioni și vicecampioni naționali prin participarea secției de motocros a clubului Juvenes. Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a CS Juvenes, rezultatele au fost urmatoarele: Aida Cojanu – Campioana Naționala la clasa Fete și MX2; Ionuț Cojanu – Campion Național la clasa... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

