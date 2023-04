Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul din care a facut parte pilotul roman Filip Ugran (Prema Racing) s-a clasat pe locul sase la categoria LMP2, duminica, in Cursa de sase ore de la Portimao (Portugalia), ietapa a doua a Campionatului Mondial de anduranta (WEC), potrivit Agerpres.Monopostul condus de Ugran, americanul Juan…

- Naționala de hochei pe gheața a Romaniei, formata din jucatori sub 18 ani, a invins, sambata, la Belgrad, formația Spaniei, cu scorul de 3-2 și a evitat retrogradarea in Grupa B a Diviziei secunde a Campionatului Mondial. Tricolorii s-au clasat pe locul V, penultimul, cu 4 puncte, turneul fiind caștigat…

- Romanul Filip Ugran (Prema Racing) va pleca de pe locul 8 in Cursa de Sase Ore de la Portimao (Lisabona), la categoria LMP2, in urma calificarilor desfasurate sambata pentru etapa a doua a Campionatului Mondial de Anduranta (WEC), potrivit Agerpres.Masina pe care piloteaza Ugran, americanul Juan…

- Pilotul roman Filip Ugran (Prema Racing) a reusit clasari in top 20, sambata, in primele doua sesiuni ale prologului Campionatului Mondial de Anduranta (WEC), de la Sebring (SUA), scrie Agerpres.Echipa lui Ugran (20 ani), din care au mai facut parte olandezul Bent Viscaal si italianul Andrea Caldarelli,…

- Echipa Mercedes a prezentat monopostul W14, cu care pilotii britanici Lewis Hamilton si George Russell vor concura in editia 2023 a Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza agentia DPA, potrivit Agerpres.Noul monopost, complet negru a fost dezvaluit in cadrul unei prezentari live de la Silverstone…

- Echipa Alfa Romeo si-a prezentat marti monopostul C43 cu care va aborda editia 2023 a Campionatului Mondial de Formula 1. Monopostul, care a fost dezvaluit intr-un studiou de televiziune din Zurich (Elvetia), prezinta cateva elemente noi de design, precum si o noua combinatie de culori, negru si rosu,…

- O brigada din Romania, cu Kovacs Istvan la centru, va arbitra prima semifinala a Campionatului Mondial al Cluburilor la fotbal, ce va opune, marți seara, la Tanger, in Maroc, formațiile Flamengo din Brazilia și Al Hillal, din Arabia Saudita. Kovacs Istvan ii va avea ca asistenți la cele doua tușe pe…

- Deși romanii inca spera sa vada tricolorul in dreptul unui pilot care alearga in Campionatul Mondial de Formula 1, aceasta premiera se lasa așteptata. Chiar și așa, in 2023, un roman va concura intr-o cursa care este mai populara ca orice Grand Prix: cursa de 24 de ore de la Le Mans. Filip Ugran, un…