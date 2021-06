Stiri pe aceeasi tema

- Sucevenii dornici de spectacole sunt așteptați luna aceasta sa urmareasca cea mai noua producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec" – „Titanicul". Spectacolul este realizat de Cosmin Panaite pornind de la textul scriitorului roman Florin Lazarescu.Premiera va avea ...

- Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava anunța intrarea in producție a unui nou spectacol, ”Titanicul”. Pornind de la textul scriitorului roman Florin Lazarescu, spectacolul „TITANICUL este realizat de Cosmin Panaite și va avea premiera in data de 12 iunie, la ora 19:00, in curtea interioara a Hanului…

- Musicalul "Nest to Normal - (A)normal" va avea premiera nationala pe 18 si 19 iunie, de la ora 18,00, la Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian", informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Spectacolul, realizat in parteneriat cu Asociatia CREAS, spune povestea unei femei obisnuite (Diana…

- Compania RETIM in parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș și toate primariille asociate au lansat campania de informare-conștientizare “ Colectarea separata a deșeurilor, obligație legala”. Prin aceasta campanie se doreste ca toți cetațenii sa ințeleaga ca au o responsabilitate…

- Liga a 4-a nu se reia in Alba! Premiera negativa in ultimii 15 ani: fara reprezentanta la barajul pentru Liga a 3-a! Timpul extrem de scurt avut la dispoziție pentru a desemna o campioana județeana pana in 8 mai, chiar și in condițiile in care testele RT-PCR au fost inlocuite saptamana trecuta cu cele…

- De astazi, in municipiul Iași a fost pus in funcțiune un tramvai destinat colectarii aparatelor electrice și electrocasnice care sunt scoase din uz. Valoarea proiectului se ridica la 70 de mii de lei, din care 40 de mii de lei au reprezentat amenajarea și repunerea in funcțiune a unui tramvai de la…

- Un numar de 405 copii, din cadrul a 17 clase „Școala dupa Școala” din județul Alba, au primit in luna martie, rechizite școlare, materiale didactice, culegeri de probleme cu teme specifice, in valoare de 20.000 de lei, in cadrul Proiectului „Educație spre vocație”. Aceste materiale vor contribui semnificativ…

- Potrivit unei postari publicate, miercuri, de asociatie pe Facebook, de vreo 7 ani, CFR Infrastructura impreuna cu Alstom se chinuie sa configureze sistemele de centralizare si telecomunicatii pentru schimbarea macazurilor si semnalelor (evitarea coliziunilor intre trenuri) necesare circulatiei pe cei…