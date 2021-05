Mostenitorul unor instalatii tehnice taranesti actionate de forta apei de pe Valea Gurghiului, Dumitru Suceava, din comuna Ibanesti, a hotarat sa reconditioneze in acest an moara, valtoarea, piua, presa de ulei si velnita si sa le puna la dispozitia turistilor. "Eu sunt a patra generatie de morari, cum s-ar spune, in zona erau sase mori, dar nu a mai ramas niciuna in afara de aceasta. Nu mai exista nicio piua, valtori mai sunt doua, in rest au disparut, fiindca si-au pierdut utilitatea. Nu s-a mai pus porumb si grau si s-a pierdut. Avem aici o moara de porumb si moara de grau, pe timpuri veneau…