Mureş: Deţinut decedat la Penitenciarul din Târgu-Mureş Un detinut a decedat, luni dimineata, la Penitenciarul Targu-Mures, a informat purtatorul de cuvant al unitatii, subinspector de politie penitenciara Tatiana Maria Macarie, care a precizat ca decesul nu intra sub incidenta actualului context epidemiologic.



"Va informam ca, luni, 07.12.2020, in jurul orei 06:40, personalul medical al Penitenciarului Targu-Mures a intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul unei persoane custodiate care nu prezenta semne vitale. Prin apelarea serviciului unic de urgenta 112, a fost solicitat sprijinul unui echipaj SMURD, insa, in ciuda eforturilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DE LUX…,,Condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare, Mihai Vlasov, fostul sef al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, va ajunge, curand, in Penitenciarul de la Vaslui. Vlasov a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 ani de inchisoare intr-un dosar in care…

- Politistii giurgiuveni au deschis dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce un detinut in varsta de 30 de ani de la Penitenciarul de Maxima Siguranta Giurgiu a fost gasit decedat in celula. „In seara zilei de sambata, 26 septembrie, in jurul orei 19:30, cu ocazia efectuarii apelului de seara, personalul…

- Politistii giurgiuveni au deschis dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce un detinut in varsta de 30 de ani de la Penitenciarul de Maxima Siguranta Giurgiu a fost gasit decedat in celula. "In seara zilei de sambata, 26 septembrie, in jurul orei 19:30, cu ocazia efectuarii apelului de…

- Inca 9 persoane au decedat de coronavirus, printre acestea fiind doi doctori, unul de 45 de ani și altul de 77 de ani. Primul a fost chirurg la spitalul „Ignatenco” iar al doilea doctor habilitat in științe medicale, disciplina de gastroenterologie, Departamentul Medicina Interna, USMF.

- Un comisar de justiție de 42 de ani din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) a decedat in aceasta dimineața, joi 17 septembrie, in urma complicațiilor de sanatate provocate de infecția cu COVID-19. Anunțul a fost facut de catre reprezentanții ANP pe pagina de facebook, transmite tv8.md.…

- A fost inregistrat un nou deces, la nivelul județului Alba al unui pacient cu COVID-19. Este vorba despre un barbat de 68 de ani din Rimetea (Colțești), cu multiple afecțiuni. Barbatul de 68 de ani suferea de multiple afecțiuni, printre care cardiopatie ischemica și anemie cronica. Acesta a fost internat…

- Un deținut custodiat de Penitenciarul Satu Mare, internat din data de 5 iulie 2020, intr-o unitate spitaliceasca din rețeaua sanitara publica, a decedat in jurul orei 05.00. Cauza decesului nu intra sub incidența actualului context epidemiologic. In conformitate cu prevederile legale, evenimentul a…

- Au fost inregistrate doua noi decese, la nivelul județului Alba, a unor pacienți bolnavi de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 63 de ani din Aiud și un altul de 64 de ani din Garbova de Sebeș, cu multiple afecțiuni. Barbatul de 63 de ani suferea de multiple afecțiuni, printre care hipertensiune…