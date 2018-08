Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi profesionisti din televiziune si producatori independenti din tara si din strainatate participa, incepand de luni, timp de o saptamana, la a XV-a editie a Festivalului International al Televiziunilor si Producatorilor Independenti SIMFEST, care se desfasoara la Targu Mures. Organizatorul Festivalului…

- ”Centenarul Marii Uniri. Carei, ultima frontiera” IERTAM dar NU UITAM! Dictatul de la Viena din 1940 a reprezentat unu dintre cele mai dramatice episoade din istoria romanilor. Peste 1500 de romani din Transilvania de Nord-Vest au fost masacrați in mod barbar de regimul horthyst, instaurat, in mod…

- Fl. Tanasescu – Domnule maior Miu, o sa aveti emotii cand veti trece pe sub Arcul de Triumf, la Bucuresti? – Probabil ca da. Dar nu pentru defilarea din Capitala, de Ziua Naționala a Romaniei, am demarat acțiunea “O echipa. Un steag. Un ideal”, ci pentru a aduce un mic onor inaintașilor noștri. – Ce…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi a afirmat ca deplasarile Vioricai Dancila ar trebui stopate, daca mai exista macar o urma de responsabilitate in PSD, in contextul in care turneul recent al premierului in Balcani reprezinta cea mai mare rușine din istoria diplomației romane:Gest CONTROVERSAT…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures si Asociatia ”Calea Neamului” au transmis, vineri, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohanis in care-i solicita sa nu promulge Legea privind Codul Administrativ al Romaniei. Organizatiile semnatare sustin ca ”limba maghiara dobandeste…

- Iubitorii de dansuri populare din Buzau au motive de bucurie in acest weekend. Centrul de Cultura si Arta organizeaza, de astazi pana duminica, cea de-a cincea editie a Festivalului International de Dansuri Traditionale „Plaiurile Mioritei”. Evenimentul reuneste traditiile si obiceiurile specifice…

- Cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru (FIST) a debutat luni și aduce in București, pana pe 8 iulie, spectacole din șapte țari, arata un comunicat remis Mediafax.Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru iși propune sa "promoveze și sa dezvolte valorile…

- Cetatea Medievala a Sighisoarei gazduieste, in acest weekend, a treia editie a Festivalului International de Filme si Arta cu Vampiri, ocazie cu care va avea loc si premiera filmului britanic ''Crucible of the Vampire''. A treia editie a Festivalului International de Filme…