Singura girafa care exista in gradinile zoologice din Romania, la Zoo Targu Mures, a murit dupa ce s-a inecat cu propriul continut gastro-stomacal, potrivit rezultatului autopsiei.



"Din pacate, in data de 10 februarie, dimineata, cand am venit la serviciu, girafa era cazuta si era decedata. In urma analizelor s-a constatat ca datorita regurgitarii cu continut gastric stomacal (datorita vomei, pe intelesul tuturor) s-a inecat, a ajuns in caile respiratorii, in plamani, aceasta a fost cauza decesului. Din pacate, se intampla si la oameni si s-a intamplat si la girafa. Este mare pacat,…